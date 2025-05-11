O Ses Türkiye 2025 Finali Heyecanlıydı. Mert Özer, 18 Yaşında Lise Öğrencisi. Görme Engeline Rağmen Güçlü Performans. Müziğe 5-6 Yaşında İlgi Duydu. O Sesi İzlemekten Keyif Alıyor. Seçim Yapma Konusunda Heyecanlı Hissediyor

FINAL HEYECANI VE FİNALİSTLER

Tv8 ekranlarında gerçekleşen O Ses Türkiye 2025 finali büyük bir heyecanla takip edildi. Aylar süren çekişmeli yarışmanın sonunda finalistler, son bir kez performanslarını sergiledi. Finale kalan isimlerden biri de Mert Özer oldu.

MERT ÖZER KİMDİR?

Mert Özer, 18 yaşında, Lise son sınıf öğrencisidir. Görme engelli olmasına rağmen sahnede güçlü bir performans sergileyen Mert, bu yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mert, kendisini şu sözlerle tanımladı: “Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım, devam edemedim. ABD’de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım.”