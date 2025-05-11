O Ses Türkiye 2025 Finali Tamamlandı

O SES TÜRKİYE 2025 FİNAL HEYECANI

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025’te final heyecanı yaşandı. Aylarca süren mücadele dolu bir rekabetin sona gelindiği bu yarışmada, finale kalan isimler son bir kez şarkılarını seslendirdi. Programda izleyicilerin merak ettiği önemli sorular da gündeme geldi. O Ses Türkiye’de bu yıl şampiyon olan kişi ne kazanacak, ödül araba mı yoksa para mı olacak?

FİNALE KALAN İSİMLER VE REKABET

Gökhan’ın, Hadise’nin, Beyaz’ın ve Melike’nin takımları ile yarışmanın kazananı, haftalar süren yoğun mücadelenin ardından belirlenecek. Performansların ve duygusal anların yoğun olduğu bu sezon, finale kalan isimleri belirledi. O Ses Türkiye 2025’in şampiyonu, izleyicilerin gönderdiği SMS oylarıyla belirlendiği için sonuç tamamen halkın kararı oldu. Yarışmanın kazananı açıklandığında, izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği detaylar da güncellenecek.