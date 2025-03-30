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O Ses Türkiye’de Elif İdiz Sürprizi

TAKIMLAR OLUŞUYOR

Jüriliğini Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in yaptığı O Ses Türkiye’de takımlar hızla kuruluyor. Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Elif İdiz, performansıyla 3 jüri üyesini döndürmeyi başarıyor.

AİLE BAĞLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Elif İdiz’in sohbet sırasında ekrana gelen annesi Nurseli İdiz’in fotoğrafı, bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Beyazıt Öztürk’ün “Aile dostunuz mu?” şeklindeki sorusuna, Elif “Annem” yanıtını verince jüri üyeleri büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Elif İdiz, sahne arkasında yaptığı röportajda, “Babam müzisyen Cem İdiz, annem de oyuncu Nurseli İdiz. Bunca sene onların başarılarından ötürü kendimi geri çekmiş olsam da artık sıra bende diye umuyorum. Ben de bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum” diyerek hayallerini paylaşıyor.

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