Haberler

O Ses Türkiye’de Mert Şampiyon Oldu

O SES TÜRKİYE 2025 FİNAL HEYECANI

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 finali büyük bir heyecanla gerçekleşti. Aylar süren zorlu rekabetin ardından finalistler, sahnede son kez performanslarını sergiledi. Finalde Mert Özer şampiyon olabiliyor mu?

İKİNCİ ŞANSI YAKALADI

18 yaşındaki lise öğrencisi Mert, görme engelli olmasına rağmen sahnedeki kararlılığı ve etkileyici sesiyle dikkat çekiyor. Mert, kendisini şu sözlerle tanımlıyor: “Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım ve devam edemedim. ABD’de Berklee okulunu bursla kazandım.”

SAHNEDEKİ HEYECANI

Mert, O Ses Türkiye’yi küçük yaşlardan beri izlediğini belirtti. “Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım.” sözleriyle finale dair hislerini paylaştı. Sonuç olarak, O Ses Türkiye şampiyonu Mert oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’den Şanlıurfa’ya Gezi Götüren 14 Öğrenci Zehirlenme Belirtileri Gösterdi

Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi, yemekten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Gaziantep'te hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumu stabil; soruşturma açıldı.
Haberler

İzmit’te Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İzmit'te silahlı saldırıya uğrayan Fırat O., ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Polis, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.