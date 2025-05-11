O Ses Türkiye’deki Final Heyecanı Başladı

FİNAL HEYECANI BAŞLADI

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiye’de final heyecanı resmen başlıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in özenle hazırladığı takımlar, uzun süren zorlu etapların ardından finale yaklaşıyor. Şu an herkes soruyor: “O Ses Türkiye’de kim birinci olacak?”

JÜRİ ÜYELERİ VE FİNALİSTLER

Jüri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak yeteneklerini sergileyecek. Finale kalan isimler büyük bir merakla bekleniyor.

MÜCADELE BUGÜN SONA ERİYOR

O Ses Türkiye’de Şubat ayında başlayan mücadele, bu akşam sona eriyor ve şampiyon belli oluyor. 2025 O Ses Türkiye’nin final gecesi 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Şampiyonun kim olacağı ise henüz belirlenmedi.