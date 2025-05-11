O Ses Türkiye Final Heyecanı Başladı

FINAL HEYECANI BAŞLADI

O Ses Türkiye, Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından biri olarak final heyecanını yaşamaya başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in özenle hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu süreçlerin ardından finale ulaşmış durumda. Yarışmanın hangi ismin birinci olacağı merak ediliyor. Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un ekiplerindeki finalistler sahne alarak yeteneklerini sergileyecek.

FINALİSTLER SAHNEDE

O Ses Türkiye’nin Şubat ayında başlayan heyecanlı mücadelesi bu akşam sona eriyor ve şampiyonun adı açıklanıyor. 2025 O Ses Türkiye’nin final gecesi 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Şampiyon henüz belirlenmedi. Finale kalan isimler ve performansları büyük bir merakla bekleniyor.