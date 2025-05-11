O Ses Türkiye Final Heyecanı Başladı!

FINAL HEYECANI BAŞLADI

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiye’de final heyecanı resmen ortaya çıktı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in özenle oluşturduğu takımlar, haftalar süren zorlu süreçlerin ardından final aşamasına ulaştı. Şimdi ise dikkatler, finalistlerin yeteneklerini sergileyecekleri anlara çevrildi.

FİNALİSTLER SAHNEDE

Jüri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un ekiplerinden finale kalan isimler, seyircilerin karşısına çıkacak. Finalde performans sergileyecek yarışmacılar arasında Gamze Şeker, Polen Sena Yıldızoğlu, Seyit Ali Özen, Doğa Kılıç, Eren Can Çadırcı, Nehir Gür, Elçin Aytuna Durucan, Funda Kayacık, Sakine Akın, Gözde Buldaş, Jean Sarkissyan, Oğuz Kazancık, Eray – Alp Gürsu, Fırat Tandoğan, Mert Özer ve Ertuğrul Hayrullah bulunuyor.

OY KULLANIMI SORUNLARI

Sosyal medyada O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesinde yaşanan aksaklıklara yönelik birçok şikayet paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, “Site çöktü, kimse oy kullanamıyor!” ve “Üye olunamayan, giriş yapılamayan siteye oy atılamıyor ki” gibi ifadeleri gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar ise “Osesturkiye sitesi çöktü galiba” şeklindeki yorumlarla sorunları dile getirdi.