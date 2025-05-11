O Ses Türkiye Finali Heyecanı Yaşandı. Ertuğrul Hayrullah 17 Yaşında Öğrenci

O SES TÜRKİYE 2025 FİNALİ HEYECANI

Tv8 ekranlarında gerçekleşen O Ses Türkiye 2025 finali büyük bir heyecanla tamamlandı. Aylar süren zorlu rekabetin ardından finale kalan isimler, sahnede son kez performans sergiledi.

ERTUĞRUL HAYRULLAH KİMDİR?

O Ses Türkiye’de yarışan Ertuğrul Hayrullah, sadece 17 yaşında olan bir lise öğrencisidir. Eğitim hayatının yanı sıra müzikle ilgili çalışmalara yoğun ilgi gösteren Hayrullah, sokaklarda şarkı söyleyerek müziğe olan tutkusunu her yönüyle yaşatıyor. 17 yaşındaki genç yetenek, finale, “Adamlar’ın Koca Yaşlı Şişko Dünya” adlı parçayı seslendirerek geldi. Melike Şahin ve Gökhan Özoğuz, Ertuğrul’un enerjik sesi ve performansından etkilenerek ona döndü. Bu rekabetçi ortamda, Gökhan Özoğuz’un takımına katılmaya karar verdi.