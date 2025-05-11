O Ses Türkiye Finali Heyecanla Devam Ediyor!

FINAL HEYECANI BAŞLADI

Türkiye’nin en sevdiği ses yarışmalarından O Ses Türkiye’de final dönemi resmen gerçekleşiyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in dikkatlice oluşturduğu takımlar, haftalar süren zorlu aşamalar sonrasında sona yaklaşıyor. O Ses Türkiye finali için yarışmacıların performansları izleyici karşısına çıkacak.

FİNALİSTLER SAHNEDE

Jüri koltuklarında oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un ekiplerinden seçilen finalistler, yarışma sahnesinde tüm yeteneklerini sergileyecek. Finale kalan isimler arasında Gamze Şeker, Polen Sena Yıldızoğlu, Seyit Ali Özen, Doğa Kılıç, Eren Can Çadırcı, Nehir Gür, Elçin Aytuna Durucan, Funda Kayacık, Sakine Akın, Gözde Buldaş, Jean Sarkissyan, Oğuz Kazancık, Eray – Alp Gürsu, Fırat Tandoğan, Mert Özer ve Ertuğrul Hayrullah yer alıyor.

OY KULLANIMI SORUNU

Sosyal medyada, O Ses Türkiye final oy kullanma sitesinde çeşitli şikayetler gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, “Site çöktü, kimse oy kullanamıyor!” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Diğer kullanıcılar ise, “Üye olunamayan, giriş yapılamayan siteye oy atılamıyor ki” ve “osesturkiye sitesi çöktü galiba” gibi ifadelerle durumdan yakındı. Bu sorunlar, izleyicilerin finale olan katılımını etkileyebiliyor.