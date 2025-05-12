O Ses Türkiye Finali Heyecanlıydı. Mert, 18 Yaşında Lise Öğrencisi

O SES TÜRKİYE 2025 FİNAL HEYECANI

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 finali büyük bir heyecanla gerçekleşti. Aylarca süren yoğun rekabetin ardından, finale kalan yarışmacılar son kez şarkılarını seslendirdi. Merakla beklenilen sorulardan biri, O Ses Türkiye’nin yeni şampiyonunun Mert olup olmadığıydı.

MERT’İN YETENEKLERİ

O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer, 18 yaşında bir lise son sınıf öğrencisi. Görme engelli olmasına rağmen sahnedeki duruşu ve güçlü sesiyle dikkat çekiyor. Mert, kendisini şu şekilde ifade ediyor: “Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım, devam edemedim. ABD’de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım.”

SONUÇ AÇIKLANDI

Sonuç olarak, O Ses Türkiye’nin uzun ve heyecan dolu yarışmasının kazananı Mert oldu.