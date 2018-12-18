O soru Ali Koç’u kızdırdı

Teknik adam Ersun Yanal ile basının karşısına geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerin Trabzonspor sorusuna sinirlendi.

Ali Koç, “3 Temmuz kırmızı çizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız” sorusuna “Çok saçma bir soru geçelim bu soruyu” diyerek cevap verdi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç imza töreni için basının karşısına çıktı. İmza töreninde Ali Koç basın mensuplarının sorularını cevapladı.

‘BU NE SAÇMA BİR SORU’

Koç, kendisine yöneltilen Ersun Yanal’la ilgili “3 Temmuz kırmızı cizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız” şeklindeki soruya “Sorduğun çok saçma bir sorudur. Burası yeri değil” diyerek cevap verdi.

TRT