O.U. Ve M.C.A., G.Ş.’yi Dolandırdı

DOLANDIRICILIK OLAYI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da G.Ş. (62) isimli kadını telefonla arayan iki kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 700 bin TL dolandırdı. Olay, 4 Haziran’da Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Şüpheliler, G.Ş.’yi arayarak “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda kullanıldı” diyerek, elindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermesini istedi.

DOLANDIRILAN KADINDAN BÜYÜK MİKTARDA MALZEME ALINDI

G.Ş., evine gelen şüphelilere, çanta içinde hazırladığı 700 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını teslim etti. Bu eşyalar arasında 20 çeyrek altın, 6 Cumhuriyet altını, 1 burma bilezik, 1 düz bilezik, 1 adet 5 gram ve 1 adet 10 gram külçe altın, 6 adet 1 gram altın ve 300 dolar yer aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.Ş., hemen durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kimlikleri belirlenen O.U. (23) ve M.C.A. (20) isimli şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.