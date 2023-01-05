O ülke, Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi

Pakistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rusya-Ukrayna savaşındaki barış yanlısı tavrı nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini aktardı.

Sanjrani, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan halkı ve Senato adına, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini aktardı.

Bu savaşın tüm dünya için yıkımla sonuçlanabilecek bir “nükleer parlama” noktasına dönüştüğüne işaret eden Sanjrani, Erdoğan’ın, büyük gayretleri, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleriyle tek başına küresel bir felaketi önlediğini duyurdu.

Sanjrani, tahıl koridoru anlaşması ile bölgenin yıkıcı bir açlıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, Erdoğan’ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı.

“Hazreti Muhammet’in öğretilerini de taşıyor”

Erdoğan’ın sadece ülkesi veya bölgesi için kıymetli liderliğini kanıtlamakla kalmadığını belirten Sanjrani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hazreti Muhammed’in tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıdığına işaret etti.

Sanjrani, Erdoğan’ın İslami öğretilerle ilgili yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya devam ettiğini ve tüm insanların haklarını eşit olarak savunduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için başvurum var”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, “Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak” ifadelerini kullanmıştı.