O.Y., Hapis Cezasıyla Menemen’de Yakalandı

O.Y. YAKALANDI

Hırsızlık, yol kesme ve çeşitli suçlar nedeniyle toplamda 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., İzmir’in Menemen ilçesinde saklandığı ikamette ele geçirildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında Menemen’de bir adrese baskın düzenledi.

SUÇLARI DETAYLANDIRILDI

O.Y., baskın sırasında saklandığı evde yakalandı. Yapılan açıklamada O.Y.’nin “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Yol Kesmek, Kıyafet Değiştirmek Suretiyle veya Silahlı İkiden Ziyade Kişinin Hırsızlığı ve Hükümlünün Kaçması” gibi suçlardan toplam 30 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası olduğu belirtildi.