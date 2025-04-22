Haberler

Oaka’da Anadolu Efes Mağlup Oldu

MAÇIN DETAYLARI

Salon OAKA’da oynanan THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. Maçın hakem trio’sunu Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Arturas Sukys (Litvanya) oluşturdu.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Panathinaikos kadrosunda Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2 ve Mitoglou 2 sayı üretti. Anadolu Efes’te ise Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2 ve Willis 11 sayıyla maçı tamamladı.

MAÇIN GİDİŞATI

Maçın ilk periyodu 21-18 Panathinaikos’un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta devre skoru 40-48 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta Anadolu Efes, 64-72’lik skorla geride kaldı. Sonuç olarak Anadolu Efes, Yunan temsilcisine 87-83 mağlup oldu ve seride Panathinaikos 1-0 öne geçti.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye’ye En Çok İranlılar Ziyaret Etti

Bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye 4.34 milyon yabancı turist geldi. İranlılar 463 bin ile en fazla ziyaretçi gönderirken, Rusya ve Almanya sırasıyla 371 bin ve 330 bin turistle takip etti.
Haberler

Emre Belözoğlu, Atahan’a görev devretti

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan'da genç futbolcu Atahan'a antrenmanlarda A takım oyuncularına koçluk yapma fırsatı verdi. Bayram coşkusu yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.