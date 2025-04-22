Oaka’da Anadolu Efes Mağlup Oldu

MAÇIN DETAYLARI
Salon OAKA’da oynanan THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. Maçın hakem trio’sunu Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Arturas Sukys (Litvanya) oluşturdu.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Panathinaikos kadrosunda Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2 ve Mitoglou 2 sayı üretti. Anadolu Efes’te ise Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2 ve Willis 11 sayıyla maçı tamamladı.
MAÇIN GİDİŞATI
Maçın ilk periyodu 21-18 Panathinaikos’un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta devre skoru 40-48 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta Anadolu Efes, 64-72’lik skorla geride kaldı. Sonuç olarak Anadolu Efes, Yunan temsilcisine 87-83 mağlup oldu ve seride Panathinaikos 1-0 öne geçti.