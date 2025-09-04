Oba Makarna Patlaması Davası Devam Ediyor

HENDEK’TE PATLAMA DAVASI İLERLİYOR

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bu elim olayda 5 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. Davada, sanık fabrika müdürünün tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN ARDINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Oba Makarna fabrikasında, 15 Eylül 2024’te gerçekleşen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada fabrika sahipleri ve yöneticileri dahil olmak üzere 9 kişi ifadeye çağrıldı, bunlardan 7’si gözaltına alındı. Fabrika müdürü V.U., tutuklanırken 5 şüpheliye adli kontrol uygulandı ve biri serbest bırakıldı. Yönetim kurulu başkanı M.M.Ö., dönemin genel müdürü A.Ö. ve satın alma sorumlusu İ.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

DAVANIN SEYRİ VE TALEPLER

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T., patlamadan, korunma dokümanları hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K. “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçu ile 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Dava, Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşmaya tutuksuz sanık Y.T., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık V.U., cezaevinden, tutuksuz sanık Ö.K. ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN TALEPLER

Müşteki avukatları, sanıkların “bilinçli taksir” çerçevesinde cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, takipsizlik kararı verilen fabrika yöneticileri hakkında yeniden soruşturma açılmasını istediler. Celse arası dosyaya giren evrakların okunmasının ardından müşteki avukatları, sanık V.U.’nun önceki duruşmadaki beyanlarının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Ayrıca, tüm mağdur beyanlarının alınması, sanıkların cezalandırılması ve takipsizlik kararının kaldırılması talep edildi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Tutuklu sanık V.U.’nun avukatları, müvekkillerinin işveren sıfatının olmadığını belirterek, patlamaya ilişkin kamera görüntülerinin Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmesini istediler. Tutuksuz sanıkların avukatları, önceki savunmalarını yineleyerek eksik hususların tamamlanmasını ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Diğer sanıklar ise sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürerek beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısı, V.U.’nun tutukluluk halinin devamından yana görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini reddederek V.U.’nun tutukluluğunun sürmesine karar verdi ve dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.