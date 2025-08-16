Oba Stat, Alanyaspor, Rizespor Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Hazar Erel

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sowe

Sarı kart: Dk. 37 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

İLK YARI ANALİZİ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleştirilen maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 8. dakikada Çaykur Rizespor, merkezden geliştirdiği atakta Laçi’nin ceza sahası dışından yaptığı şutta, top kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü. Sowe’un tamamlamak istediği meşin yuvarlak yine kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

13. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan yaptığı atakta Sporar’ın pasını alan Güven Yalçın’ın şutunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. 34. dakikada sol kanattan gelen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir’in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Sporar, kafa vuruşunu az farkla üstten auta yolladı.

41. dakikada Çaykur Rizespor’un merkezden geliştirdiği atakta Halil Dervişoğlu, savunma arkasına gönderdiği pasla Sowe’u buluşturdu ancak Sowe’un vuruşu az farkla direğin yanından auta çıktı. Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.