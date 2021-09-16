Obama: İstanbul harikaydı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan olarak ilk yurt dışı turunda Türkiye’yi ziyaret etmesine ilişkin, “Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul’u ziyaret ettim ve bu harikaydı” dedi.

“Reshape Virtual Summit 2021” çevrim içi programına katılan Obama, “Türkiye olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul’da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı” ifadesini kullandı. Obama, İstanbul’dayken Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret etmenin kendisi için “muazzam” bir deneyim olduğunu söyledi.

“Sultan Ahmet Camii sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekanlarından biri” diyen Obama, Başkanlık döneminde etrafında kalabalıklar olmadan bu tür yerleri ziyaret etmenin görkem, dinginlik ve sakinliği takdir edebilmesini sağladığını belirtti.