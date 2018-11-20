Obama: Trump’ın problemleri var

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Barack Obama, Donald Trump’ın annesiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump’a atıfta bulunarak, ülkenin yüzleştiği problemlerin sebepleri arasında Trump’ın annesi ile yaşadığı problemler olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentinde Obama Vakfı tarafından düzenlenen bir programda konuşma yaptı. ABD’nin son zamanlarda pek çok problemle yüzleştiğini ve bunları çözemediğini belirten Obama bunların sebebi olarak ise ABD Başkanı Donald Trump’ı gösterdi. Obama Trump’a atıfta bulunarak, “Bunları yapamamamızın sebebi ise hala öfke, nefret, ırkçılık ve ‘anne sorunları’ ile çevrili olmamız” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce yaptığı bir açıklamada yaptıkları ve karakteri üzerinde annesi Mary MacLeod Trump’ın çok büyük etkisi olduğunu söylemişti. Öte yandan MacLeod Trump’ın ise Donald Trump’ın aldattığı ilk eşi İvana Trump’la boşandığı dönemde, İvana’ya “Nasıl bir çocuk yetiştirdim?” şeklinde yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.

TRT