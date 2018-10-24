Obama ve Clinton’ın evine bomba!

Bill ve Hillary Clinton çifti ile eski başkan Obama'nın evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde şoke eden bir olay meydana geldi. Bill ve Hillary Clinton çifti ile eski başkan Obama’nın evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

ABD’li yetkililer, Bill ve Hillary Clinton çiftinin New York’taki evine gönderilen bir paketin içerisinde bomba bulunduğunu açıkladı. Paketin içerisine yerleştirilen bombanın, geçtiğimiz pazartesi günü ABD’li milyarder yatırımcı George Soros’a gönderilen bomba ile benzer özellikler taşıdığı belirtildi.

ABD gizli servisi CIA, önceki başkan Barack Obama’nın Washington’daki evine de bombalı paket gönderildiğini duyurdu.

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray’ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

CNN International kanalı, Beyaz Saray’a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.

CNN çalışanı Eric Levenson, New York’taki CNN binasının da boşaltıldığını duyurdu. Levenson, olay yerine çok sayıda polisin geldiğini yazdı.

Öte yandan New York’taki Time Warner Center’ın da şüpheli bir paket sebebiyle boşaltıldığı aktarılıyor.

HÜRRİYET