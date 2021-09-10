Obama’nın serbest bıraktığı isimler Afganistan’da yeni hükümette

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın takasla serbest bıraktığı isimler Afganistan’da yeni hükümette yer aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014’te Amerikan askeri Bowe Bergdahl için takas ettiği 5 Taliban mensubu, Afganistan’da ilan edilen hükümette bakanlık dahil üst düzey görevlere getirildi.

Taliban Afganistan’da yeni hükümeti açıkladı. Obama yönetiminin, Afganistan’da birliğini terk ettikten sonra Taliban’a esir düşen Çavuş Bowe Bergdahl’ın serbest bırakılması için 2014’te Taliban* ile takas ettiği Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

ABD’de Taliban Beşlisi olarak adlandırılan gruptaki beşinci Taliban üyesi Muhammed Nabi Omari ise geçtiğimiz ay Doğu Host vilayetine vali olarak atanmıştı.