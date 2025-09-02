Oberbank, Almanya’da Nakit İşlemleri Durdurdu

OBERBANK’TAN NAKİT İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Avusturya merkezli Oberbank, Almanya’daki şubelerinde nakit para işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Alınan bu karar kapsamında, hem ATM’ler hem de gişe hizmetleri kalıcı olarak sona erdi. Bankanın duyurusuna göre, Almanya genelindeki tüm şubelerde 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren fiziksel nakit hizmetleri verilmeyecek. Şubelerde yer alan bilgilendirme afişlerinde, bankamatiklerin devre dışı bırakıldığı ve gişelerde nakit işlem yapılamayacağı belirtiliyor. Önemli olan, bu kararın yalnızca belirli şubelerle sınırlı kalmayıp, tüm Oberbank noktalarını kapsadığı vurgusu yapıldı.

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu karardan sonra birçok müşteri, bu önemli değişiklik hakkında yeterince bilgi verilmediğini ifade ederek tepkilerini gösterdi. Bazı kişiler, bankaya gittiğinde üzeri örtülü ATM’lerle karşılaşarak durumu o an öğrenmiş oldu. Özellikle uzun yıllar bankanın müşterisi olan ve dijital bankacılık hizmetlerini sık kullanmayan yaşlı bireyler, bu değişikliğin kendileri için ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirtti. Oberbank yetkilileri, müşterilerin nakit çekim ihtiyaçlarını süpermarketlerdeki nakit ödeme noktaları ya da diğer bankaların ATM’leri aracılığıyla karşılayabileceklerini duyurdu. Ancak bu hizmetlerin bazen ek ücretler gerektirdiği veya alışveriş yapma şartı taşıdığı belirtiliyor.

DEĞİŞEN MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI

Banka yönetimi, nakit işlemlere son verme kararının arkasında yatan nedenin değişen müşteri davranışları olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamada, müşterilerin çoğunluğunun finansal işlemlerini dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirdikleri ve fiziksel hizmet taleplerinin büyük ölçüde azaldığına dikkat çekildi. Bu durum, Oberbank’ın stratejik kararlarının arkasındaki temel dinamik olarak öne çıkıyor.