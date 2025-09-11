Obezite Ciddi Sağlık Sorunları Yaratıyor

ENDOKRİNOLOJİ UZMANI OBEZİTE VE SAĞLIK SORUNLARI ÜZERİNDE DURDU

Obezitenin büyük bir sağlık sorunu olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Suat Demir, “Obezite dünyada ve Türkiye’de büyük bir hızla ilerlemekte ve büyük bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Obezite, artık bir hastalıktır. Obezitenin bir hastalık olduğu bilincine varıp mutlaka tedbir almamız gerekir. Obezitenin küresel bir salgın olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Doktor Demir, obezitenin modern dünyanın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

PANDEMI DÖNEMİ HAREKETSİZ YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI ARTIRDI

Doktor Demir, hızla artan obezite oranlarının, özellikle pandemi döneminde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla daha da yükseldiğini ifade etti. Obeziteyi tetikleyen yeme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının, obezitenin en önemli risk faktörleri olduğunu dile getirerek, “Evde kaldığımız pandemi döneminde hareketsiz kaldık ve evde bulunduğumuz süreç boyunca da hepimiz evlerimizde sürekli bir şeyler yedik. Obezitenin sebep olmadığı hiçbir hastalık yok. Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, emboli riski ve bazı kanser türlerinin daha sık görülmesi gibi çok büyük ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilecek bir durum” şeklinde konuştu.

İNSÜLİN DİRENCİ OBEZİTE İLE ARTAR

Doktor Demir, obezitenin insülin direncini artırdığına da değinerek, “Obezite tanımı yapılırken birçok kriter kullanılabiliyor fakat biz standardize etmek adına en çok vücut kitle endeksini kullanıyoruz. Vücut ağırlığınızı, boy uzunluğunuzun metrekaresine bölerek elde ediyoruz” diye belirtti. Vücut kitle endeksi 25’in üzerindeyse kilolu, 30’un üzerindeyse obez olduğunu ifade eden Demir, “Bu anlamda teknolojinin bize zararı dokunmaktadır. Obezite insülin direncini artırarak bireyde sürekli yeme açlığı ve tatlı krizleri ile kendini belli eder” sözleriyle durumu açıkladı.

GİZLİ OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gizli obezite konusunda uyarıda bulunan Doktor Demir, “Gizli obezite, hastanın herhangi bir şikayetinin olmaması fakat vücut yağ oranı ve vücut endeksi yüksek olmasıyla kendini belli eder. Hastalarımızdan önemli bir kısmı kendilerinin kilolu olduğunun farkında fakat bunun için tedbir almıyorlar ya da aldıkları tedbirler başarısız oluyor” dedi. Belirtiler arasında birkaç girişim sonunda umutsuzluğa kapılan hastaların profili ile sıkça karşılaştıklarını aktaran Demir, profesyonel destek alınmasının önemine vurgu yaptı.

ÇOCUKLAR HAREKETE TEŞVİK EDİLMELİ

Obezite belirtilerine dikkat çeken Doktor Demir, ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. “Hareket etmiyorsanız, sık sık yemek yiyorsanız, açlık ve tatlı krizleri yaşıyorsanız, geceleri yatmadan bir şeyler yiyorsanız, uykudan uyanıp buzdolabına gidiyorsanız obezite yolunda ilerliyorsunuz demektir.” diyen Demir, ebeveynlerin çocuklarını paketli gıdalardan, fastfood ve sağlıksız yiyeceklerden korumaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukları günde 45 dakika tempolu yürüyüş, yüzme, koşu, bisiklet sürme gibi aktivitelere yönlendirerek kilolarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.