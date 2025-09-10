Obezite, Çocuk Sağlığı İçin Tehdit

OBEZİTE ORANLARI ARTMAKTA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, dünyada obez çocuk sayısının, düşük kilolu çocuk sayısından daha fazla olduğunu gösteriyor. Beş ila 19 yaş aralığındaki her 10 kişiden birinin, yani yaklaşık 188 milyon çocuğun obeziteden etkilendiği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bunun nedeni olarak geleneksel gıdaların yerine ucuz ve yüksek kalorili aşırı işlenmiş gıdaların tercih edilmesini gösteriyor. Unicef, hükümetleri çocukları sağlıksız gıdalardan korumaya ve aşırı işlenmiş gıda endüstrisinin siyasi kararlara müdahale etmesini engellemeye davet ediyor.

ÇOCUKLARDA YETERSİZ BESLENME VE OBEZİTE

Önceleri yetersiz beslenme denildiğinde genellikle düşük kilolu çocuklardan bahsediliyordu. Ancak bu durum artık vintage geçerliliğini yitiriyor, zira obezitenin çocuk sağlığı ve gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri de bu terimle ifade ediliyor. Düşük ve orta gelirli birçok ülkenin beş yaş altı çocuklarında aşırı zayıflık ve bodurluk gibi yetersiz beslenme sorunları devam ederken, Unicef’in verileri, beş ila 19 yaş arası düşük kilolu çocuk oranının 2000 yılından bu yana %13’ten %9,2’ye gerilediğini gösteriyor. Öte yandan, obezite oranları %3’ten %9,4’e çıkarak, hemen hemen her 10 çocuktan birinin obez olduğunu ortaya koyuyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ OBEZİTE DURUMU

Aşırı kilolu çocukların toplam sayısı da artışta; okul çağındaki her beş çocuk ve ergenden biri aşırı kilolu durumda. Araştırma tahminlerine göre, dünya genelinde yaklaşık 391 milyon çocuğun aşırı kilolu olduğu görülüyor. Obezite, Sahra altı Afrika ve Güney Asya hariç, tüm dünya bölgelerinde artık daha yaygın bir sorun haline geldi. Niue, Cook Adaları ve Nauru gibi Pasifik ada devletlerinde çocuklar ve gençler arasında en yüksek obezite oranları gözlemleniyor. Yüksek gelirli ülkelerde de durum farksız; örneğin Şili’de beş ila 19 yaş arası gençlerin %27’si, ABD’de %21’i ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde %21’i obez.

UNICEF’TEN ACİL ÖNLEMLER ÇAĞRISI

Unicef İcra Direktörü Catherine Russell, “Birçok ülkede yetersiz beslenmenin her iki etkisini de görüyoruz – bodurluk ve obezite. Büyüme ve gelişimlerini desteklemek için her çocuğa besleyici ve uygun fiyatlı gıda sağlanmalı.” diyor. Hükümetleri, gıdaların etiketlenmesi ve pazarlanması dahil çeşitli konularda harekete geçmeye çağırıyor. Bunun yanı sıra, Unicef, harekete geçmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve ekonomik maliyetinin büyük olabileceği konusunda uyarıyor. 2035 yılına kadar aşırı kilo ve obezitenin küresel ekonomik etkisinin yıllık dört trilyon ABD dolarını aşacağı tahmin ediliyor.

Unicef, aşırı işlenmiş gıdaların okul kantinlerinden çıkarılmasını, sağlıksız yiyecek ve içeceklere vergi getirilmesini ve gıda üreticilerini sağlıksız içerikleri ve zararlı ikameleri sınırlamaya teşvik etmeyi öneriyor. Ayrıca, aşırı işlenmiş gıda endüstrisinin politika geliştirme sürecine müdahale etmesini önlemek için yasal önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor.