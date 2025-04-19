Obezite, Kanser Gelişimini Tetikler

OBEZİTE VE KANSER İLİŞKİSİ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, obezitenin sadece kilo artışıyla sınırlı kalmadığını, vücutta kronik iltihaplara yol açarak kanserin ortaya çıkışında ve ilerlemesinde etkili bir risk faktörü olduğunu vurguladı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kanserden korunmada ve tedavi başarısında büyük bir öneme sahip olduğunu da kaydetti. Doç. Dr. Topçu, “Obezite yalnızca estetik ya da kilo problemi değil, vücut sistemlerini derinden etkileyen kronik bir hastalıktır. Obezite, insülin direnci ve kronik inflamasyon gibi mekanizmalarla hücre DNA’sına zarar veriyor. Bu durum da kanser gelişimini tetikliyor. Özellikle meme, kolon, rahim, böbrek ve pankreas kanserleri obez bireylerde daha sık görülüyor. Bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

OBEZİTEYİ ANLAMAK

Doç. Dr. Atakan Topçu, obezitenin sanıldığından çok daha ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Obezite, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre anormal veya fazla yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan bireyler obez kabul ediliyor. Obezite, son dönemlerde halk sağlığını yakından ilgilendiren ciddi bir sorun haline geldi. Evet, obezite önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık, ama yaygınlığı hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en az 13 kanser türünde obez bireylerde risk belirgin bir şekilde artmış durumda. Bu türlerin başında meme, kolon, rahim, böbrek ve pankreas kanserleri geliyor.”

KANSA KARSITI MEKANİZMALAR

Doç. Dr. Topçu, obezitenin sürekli bir iltihaplanmaya yol açarak hücreleri yıprattığını vurgulayarak, “Obezite, kronik inflamasyona neden oluyor. Bu durum hücrelere sürekli iltihap yüklenmesine ve DNA hasarına neden olabiliyor. Aynı zamanda insülin direncini artırarak, büyüme faktörleri salgılanmasına yol açıyor ve tümör gelişimini teşvik edebiliyor. Bu nedenle obezite, sadece kanserin ortaya çıkma riskini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda var olan kanserin kötüleşmesine de neden olabiliyor” dedi.

TEDAVİ SÜRECİNDEKİ ETKİLER

Doç. Dr. Topçu, obezitenin kanser tedavileri üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi. “Özellikle meme kanseri hastalarında, postmenopozal ve hormon duyarlı grupta, obezite tümörün nüksetme riskini artırabiliyor. Ayrıca mevcut tedavinin etkinliğini azaltarak, tedavi sürecine olumsuz katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle ideal kiloda kalmak, sadece kanserden korunmak için değil, tedavi başarısını artırmak adına da çok önemli” diye belirtti.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ

Doç. Dr. Topçu, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. “Sağlık bir bütüncül yaklaşımdır. Obeziteyi önleyerek kanser gelişim riskini azaltabiliriz. Var olan hastalığın tedavisini de daha uyumlu bir şekilde yönetebiliriz. Bu nedenle bireyler fiziksel olarak aktif olmalı, kilolarını korumalı ve düzenli, dengeli beslenmelidir. Obezite ve kanser, birlikte ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturuyor. Önlenebilir riskleri küçümsememeliyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.