Obezite, Kilo Değil, Sağlık Sorunudur

OBEZİTEDE AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

İç hastalıkları uzmanı Alihan Oral, Türkiye’nin obezitede Avrupa’da birinci olduğunu belirterek, “sevinemediğimiz tek şampiyonluk bu” şeklinde konuştu. Oral, obezitenin sadece kiloyla ilgili olmadığını, aynı zamanda hormon dengesi, iç yağlanma ve yaşam alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Türkiye’nin obezitede Avrupa lideri olduğunu hatırlatan Oral, bu durumun ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

HORMON DENGESİ VE DİYETLER

Tatlıya duyulan istek ve insülin direncinin obeziteyi arttrdığına değinen Oral, hormon dengesinin bozulması durumunda kısır bir döngü ortaya çıktığını ifade etti. Diyet seçenekleri hakkında da bilgi veren Oral, “En sağlıklı diyet Akdeniz diyeti. Ancak bazı hastalıklarda diğer diyetlerin de olumlu etkileri olabiliyor” dedi. Ayrıca, obezite tedavisinde kullanılan bazı ilaçların artık diyabet ve kalp hastalıklarında da yaygın şekilde tercih edildiği gözlemleniyor.

TEKNOLOJİNİN HAREKETSİZLİK ETKİSİ

Teknolojinin getirdiği hareketsizlik riskine de dikkat çeken Oral, “İnsanoğlu hareket etmek üzere yaratıldı ama yapay zeka ile bu hareket daha da azalacak. Bu da obeziteyi artıracak” şeklinde konuştu. Obezite tanımının ilerleyen günlerde değişebileceğini belirten Oral, yalnızca kilonun değil iç yağlanmanın da obezite kriterleri arasında yer alacağını söyledi.