Obezite, Mide Kanseri Riskini Artırıyor

OBEZİTE VE KANSER İLİŞKİSİ

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, aynı zamanda mide kanseri için de ciddi bir risk faktörü olduğunu gözlemlediklerini açıkladı. “Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla olan bağlantısı, hem bilim insanlarını hem de halk sağlığı uzmanlarını alarma geçirdi” ifadesinde bulundu.

ESTETİK PROBLEM GÖZÜYLE BAKILMAMALI

Prof. Dr. Beğenik, obezitenin günümüz dünyasında yalnızca estetik bir sorun olarak ya da kronik hastalıklarla sınırlı bir risk faktörü olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. “Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. Bu düşünceleriyle, obezitenin tanımlanmasında daha geniş bir perspektifin gerekli olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI DÜZEYDE İLGİ GÖREN ÇALIŞMA

Prof. Dr. Beğenik ve araştırma ekibinin yürüttüğü “Serum leptin levels in gastric cancer patients and the relationship with insulin resistance” başlıklı çalışma, saygın bir tıp dergisi olan Archives of Medical Science’de yayımlandı. Çalışmada, mide kanseri tanısı konan hastaların kan serumlarındaki leptin hormon düzeylerinin ölçüldüğünü belirtti. Leptinin normalde yağ hücreleri tarafından salgılanan ve beyne tokluk sinyali gönderen bir hormon olduğunu ifade eden Prof. Dr. Beğenik, “Son yıllarda yapılan araştırmalar, leptinin yalnızca iştah düzenleyici değil; bağışıklık sistemi, hücre çoğalması ve inflamasyon süreçleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

MİDE KANSERİ HASTALARINDA LEPTİN DÜZEYİ

Prof. Dr. Beğenik, çalışmalarında mide kanseri hastalarının leptin düzeylerinin, sağlıklı bireylere göre anlamlı şekilde yüksek olduğunu aktardı. “Bu yüksekliğin insülin direnci ile doğrudan ilişkili olabileceğini gördük. Bulgularımız, leptinin kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını etkileyebileceğini düşündürüyor” ifadelerine yer verdi. Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikimine bağlı leptin üretimini artırdığını vurgulayan Beğenik, obez bireylerde insülin direncinin metabolik dengesizliklere yol açtığını söyledi.

METABOLİK SAĞLIĞIN ÖNEMİ

Son olarak, Prof. Dr. Beğenik, yalnızca kilo vermenin yeterli olmadığını şu sözlerle belirtti: “Vücuttaki hormonal dengenin izlenmesi, insülin direnci gibi metabolik bozuklukların erken tespiti ve takibi, kanserden korunmada önemli bir strateji olabilir.” Obezitenin bireysel ve toplumsal bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Beğenik, “Obezite ile mücadelede yalnızca dış görünüm veya kilo sayıları değil, metabolik sağlık göstergeleri ve erken tanı stratejileri de dikkate alınmalı” dedi. Çalışma, kilo kontrolünün yanı sıra leptin ve insülin direncinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini ortaya koydu. “Hastalıkların önlenmesinde proaktif yaklaşımın önemi çok büyük” diye ekledi.