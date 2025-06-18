Obp Onaylama Süreci 2025’te Başlayacak

OBP ONAYLAMA İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) onaylama süreçlerini hem e-Okul sistemi üzerinden hem de ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden yapabiliyor. OBP onaylama sırasında mezuniyet bilgileri, diploma notları ve diğer eğitim verileri sistem üzerinden kontrol edilip onaylanıyor. Bu nedenle “OBP onaylama ne zaman başlar?” sorusu, hem mezun öğrenciler hem de sınava ilk kez katılacak adaylar için oldukça kritik bir konu. Peki, OBP onaylama süreci 2025 yılında ne zaman başlayacak?

2025 YILI OBP ONAYLAMA TARİHLERİ

2024 yılında OBP onaylama işlemleri 24–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler ışığında, 2025 yılında OBP onaylama sürecinin de 24 Haziran haftasında başlayıp ay sonunda tamamlanması ihtimali yüksek. Adayların, OBP onaylama işlemlerini yalnızca AIS üzerinden yapabiliyor olması, ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmelerini zorunlu kılıyor. OBP onaylama süreci, adayların YKS puanına doğru bir şekilde OBP’nin eklenmesini sağlamak amacıyla yürütülüyor. Bu süreçte mezuniyet notları, okul türü ve başarı bilgileri doğrulanarak ÖSYM’ye iletiliyor.

DUYURULARIN TAKİP EDİLMESİ ÖNEMLİ

ÖSYM, OBP onaylama süreçleriyle ilgili duyurularını yalnızca AIS üzerinden yayımlıyor. Bu nedenle adayların, süreci kaçırmamaları açısından bu sistemi sık sık kontrol etmesi kritik bir önem taşıyor. OBP onaylama işlemleri genelde birkaç gün sürüyor ve son günlerde sistemde yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşanabiliyor.

BİLGİ DÜZELTMELERİ E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILIR

Eğitim bilgilerinde bir eksiklik veya hata fark eden adayların, önce mezun oldukları ya da olacakları okul ile irtibat kurması gerekiyor. Gerekli düzeltmeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ONAYLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

E-Okul sisteminde gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra, adaylar bu bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden onaylamalı. 2024 yılında bu işlemler 24-28 Haziran tarihleri arasında, saat 16.00’e kadar gerçekleşmişti. 2025 yılı için de benzer bir tarih aralığı bekleniyor. Onaylama işlemi, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Bu adrese giriş yapan adaylar, eğitim bilgilerini seçerek onay sürecini tamamlayabilir.