Obp Onaylama Süreci Hakkında Bilgi

OBP ONAYLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Öğrenciler, OBP onaylama sürecini hem e-Okul sistemi üzerinden hem de Ösym’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte mezuniyet bilgileri, diploma notları ve eğitim verileri sistem üzerinden kontrol edilerek onaylanıyor. Bu nedenle “OBP onaylama ne zaman başlar?” sorusu, mezun öğrenciler ve sınava ilk kez girecek adaylar için kritik bir konu olmuş durumda. Peki, 2025’te OBP onaylama ne zaman yapılacak? YKS OBP onaylama nereden gerçekleştiriliyor? 2024 yılında bu işlemler 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler ışığında, 2025 yılında OBP onaylama sürecinin 24 Haziran haftasında başlayıp ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

ONAYLAMA İŞLEMİNİN ÖNEMİ

OBP onaylama işlemleri yalnızca AIS üzerinden yapılabildiği için adayların ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Bu süreç, Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP), adayların YKS puanlarına doğru şekilde eklenmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Mezuniyet notları, okul türü ve başarı bilgileri doğrulanarak ÖSYM’ye iletiliyor. OBP onaylama süreciyle ilgili tüm duyurular AIS üzerinden yapılıyor. Adayların bu sistemi sık sık kontrol etmesi, süreci kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor. Genellikle OBP onaylama işlemleri birkaç gün sürüyor ve son günlerde sistem yoğunluğu nedeniyle erişim sorunları yaşanabiliyor.

E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİ DÜZELTME

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata fark eden adaylar, öncelikle mezun oldukları veya olacakları okulla iletişime geçmelidir. Gerekli düzeltmeler Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ONAYLAMA ADIMLARI

E-Okul sisteminde gerekli güncellemeler tamamlandıktan sonra, adayların bu bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden onaylaması gerekiyor. 2024 yılında işlemler 24-28 Haziran tarihleri arasında, saat 16.00’a kadar yapılmıştı. 2025 yılı için benzer bir tarih aralığı bekleniyor. Onaylama işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilmektedir. Bu adresten sisteme giriş yapan adaylar, eğitim bilgilerini seçerek onay sürecini tamamlayabilir.