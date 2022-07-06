Obrador: Ya Assange’ı bırakın ya Özgürlük Anıtı’nı yıkın

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, WikiLeaks’in kurucusu Assange hakkında açıklama yaptı.

Meksika lideri Obrador, Washington’ın 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Wikileaks’in kurucu ortağı Julian Assange’a yönelik suçlamaları düşürmeyi reddetmesi halinde Özgürlük Anıtı’nı yıkma çağrısı yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, “Onu (Julian Assange) Amerika Birleşik Devletleri’ne götürürlerse, en yüksek cezaya çarptırılır ve hapiste ölürse, Özgürlük Anıtı’nı yıkmak için bir kampanya başlatmalıyız. Washington için Assange’ı mahkum etmek, New York Limanı’ndaki dünyaca ünlü anıtın artık bir özgürlük sembolü olmadığını teyit edecek” dedi.

Obrador’un açıklamaları, Washington Post ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından hafta sonu yayınlanan ve Meksika hükümetini gazetecileri koruma konusundaki başarısızlığı nedeniyle kınayan eleştirilerin ardından geldi.

Muhabirlerin savunma grubu, Meksika hükümetine ‘medya personelini korumak için mekanizmaları elden geçirme’ çağrısında bulundu ve bu yıl Meksika’da şimdiye kadar öldürülen 12 gazetecinin çoğunluğunun çalışmaları nedeniyle öldürüldüğünde ısrar etti.

Ancak Obrador, raporun ‘Meksika hükümetine karşı bir karalama kampanyası’ olduğunu söyleyerek reddetti .

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Lopez ObradorMeksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Lopez Obrador

Meksikalı lider, ABD’nin Afganistan ve Irak’taki savaş suçları hakkında Wikileaks’in elde ettiği ve yayınladığı bilgileri hevesle yayınlayan medya kuruluşlarının Wikileaks kurucusuna sırt çevirdiğini söyledi.

Lopez Obrador geçen ay gazetecilere, ABD Başkanı Joe Biden ile bir sonraki görüşmesinde Assange aleyhindeki suçlamaları düşürme konusunu açacağını söylemişti.