Obruk Belde Sınırlarında Meydana Geldi

OBRUK MEYDANA GELDİ

Karaman’ın Sudurağı beldesinde, 15 metre çapında ve derinliği 5 metreyi bulan bir obruk oluştu. Olay, belde sınırlarında bulunan mısır tarlasında sulama borularının toplanması sırasında fark edildi. Obruğu görenler, durumu hemen yetkililere iletti. İhbarın ardından bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruğun çevresinde inceleme yaptı.

OBRUKLARIN TARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, yer altı sularının çekilmesinin Karaman bölgesinde obrukların oluşmasına sebep olduğunu dile getirdi. Obrukların tarımı olumsuz etkilediğini aktaran Bayram, “Konya’nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman’da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Teknofest İha Yarışması Sakarya’da

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, 15 üniversite takımının katılımıyla düzenleniyor. Takımlar, geliştirdikleri İHA'larla görevlerini tamamlayacak.
Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.

