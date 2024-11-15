“Obruklarla Dolu Tarlada Ekim Yapılıyor”

OBRUKLA DOLU TARLADA HUBUBAT EKİMİ YAPILIYOR

Son on yıl içerisinde farklı derinlik ve çaplara sahip 8 obruğun oluştuğu 100 dekarlık tarım arazisinde hububat ekimi gerçekleştirildi. Konya’nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde çiftçilik yapan 44 yaşındaki Lütfi Gülbahar’ın arazisinde, zamanla derinlikleri 10 metreden fazlasını bulan ve çapları 50 metreye ulaşan obruklar meydana geldi. Gülbahar, yer altı kuyusundan sulu tarım yaparak bu tarlada hububat ekimi yaptığını aktardı.

GECE ÇALIŞMANIN TEHLİKELERİ

Obruklarla dolu bir alanda çalışmanın zor olduğunu ifade eden Gülbahar, “Obruklarla yaşam zor, endişeleniyoruz ve korkuyoruz. Her an bir şey olacakmış gibi tedirginiz ama ‘buna da alıştık’ diyebilirim. Bu tarlada 8 obruk var. Bunların çevresini sürüyorsun, ekiyorsun zor oluyor. Gece çalışamazsın, tehlikeli. İçine düşsen yardım edecek kimseyi bulamazsın. Bu nedenle gündüzleri çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Gülbahar, “Tarlayı hazırladık. Ekim işlemini yapıyoruz. Yağmur olmazsa sulama yapacağız. Yağışları bekliyoruz. 2002’de bu tarlada obruk yoktu. 2012’den itibaren oluşmaya başladı. Hemen hemen yılda bir obruk oluyor. Derinlikleri de 10 metreden fazla, çapları daha büyük. Obruk tehdidi devam ediyor. Bu tarlada değil, çevrede ve komşuların arazilerinde de obruk oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

OBRUKLARLA MÜCADELEDE TEDİRGİNLİK

Tarlada ekim işlemi yapan operatörlerden Ali Karakaya, 20 yıllık tecrübesiyle bölgede yaklaşık 250 obruk bulunduğunu belirtti. Karakaya, “Tedirgin şekilde çalışıyoruz. Hububat ekimi yapıyorum. Her taraf köstebek yuvası gibi obruk oldu. Zor, tedirgin bir şekilde ekim yapıyorum. Gece çalışmak tehlikeli, her yer çukur. Yanından geçerken korkutuyor. Başka bir yerde olabiliyor olması daha da korkutuyor. Biçerdöver operatörü de aynı endişeyi taşıyor. Çok yorucu oluyor, obrukların etrafında ‘ralli’ yapıyoruz.” şeklinde konuştu.