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Ekonomi

Ocak 2025 Enflasyonu Beklenen Düşüşü Gösterdi

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ENFLASYON VERİLERİNDEKİ ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak 2025 enflasyon verileri, beklenildiği gibi önemli bir azalma gösteriyor. Aylık bazda %5,03 artış yaşanırken, yıllık bazda enflasyon %42,12’ye geriliyor. Bu veriler, memur, emekli, ev ve işyeri sahipleri ile kirada oturan vatandaşlar için oldukça önemli bir konu. Ocak ayı enflasyon verileri kamuoyuna duyuruldu ve toplumu etkileyen geniş sonuçlar doğuruyor.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

Enflasyondaki bu düşüş, birçok sektörü ve bireyi doğrudan etkiliyor. Ekonomistler, Ocak ayı enflasyonu hakkında fikir yürütürken farklı tahminlerde bulunmuştu. Genel olarak, enflasyonun düşeceği yönünde bir görüş birliği vardı. Ancak, gerçekleşen düşüş, bazı ekonomistlerin tahminlerini aşarak daha fazla olumlu bir sonuç ortaya çıkarttı. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu için belirlediği enflasyon tahmini %27,58 olarak açıklandı. Bu tahmin, yıl boyunca enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı beklentisini yansıtıyor.

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