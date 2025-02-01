Ocak Ayı Enflasyon Beklentileri ve Tahminler

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025’in ilk enflasyon verilerini açıklamak üzere hazırlık yapıyor. Ocak ayındaki enflasyon rakamları, pazartesi günü (3 Şubat) saat 10.00’da kamuoyuna duyurulacak.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

Ekonomistler, ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 oranında artmasını öngörüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 41,11 seviyesine gerileyeceği beklentisi var. 2025 sonunda enflasyon oranının yüzde 27,58 civarında olabileceği belirtiliyor.

ENFLASYON ARTIŞ NEDENLERİ

Merkez Bankası, 23 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde ocak ayı enflasyonunun öngörülerle uyumlu bir artış göstereceğini belirtti. TCMB’ye göre, ocak ayındaki enflasyon üzerinde işlenmiş gıda fiyatlarının etkisi hissedilecek. Ayrıca hizmet kalemlerinde zaman bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimlerinin arttığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, ocakta kira artış oranlarının da belirgin şekilde yükselebileceği dile getirildi.

ÖNCÜ VERİLERDEKİ EĞİLİM

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda bir yükseliş olduğuna işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul’daki enflasyon ocak ayında yüzde 5,16 oranında artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,40 olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GeçTİ

Türk-İş, ocak ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını 22 bin 131 lira olarak açıkladı. Böylelikle açlık sınırı, yılın ilk ayında asgari ücreti aşmış oldu. 2025 yılı için belirlenen asgari ücret 22 bin 104 lira seviyesindeydi. Ocak ayında yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 28 bin 756 lira olurken, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,97 artış gösterdi.

İLK ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI

Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporu’nu 7 Şubat’ta İstanbul’da açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I’in tanıtımını yapmak üzere İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi’nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

2024 YILINDA ENFLASYON ORANI

Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon ile kapattı. Aralık ayındaki enflasyon ise yüzde 1,03 oranına inerek son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.