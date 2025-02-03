Ocak Ayı Enflasyonu Yıllık Yüzde 42,12

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın ilk enflasyon verilerine ilişkin ocak ayı rakamları kamuoyuna duyuruldu. Tüketici fiyatları, Ocak ayında yıllık bazda %42,12 oranında artış gösterdi. Bu artış, ekonomistlerin beklediği %41,16 seviyesinin üzerinde yer alırken, geçmiş ayın, yani Aralık ayının %44,38’lik oranının altında kaldı.

Aylık ARTIS ORANI DÜŞÜK KALDI

Aynı zamanda, Ocak ayı itibarıyla tüketici fiyatlarının aylık artışı %5,03 olarak belirlendi. Bu oran, piyasalarda öngörülen %4,33’lük beklentinin üzerinde, ancak Aralık ayında kaydedilen %1,03’lük artışın oldukça üzerinde bir seviye oldu. Detaylar önümüzdeki günlerde aktarılacak.