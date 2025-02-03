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Ekonomi

Ocak Ayı Enflasyonu Yıllık Yüzde 42,12

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ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın ilk enflasyon verilerine ilişkin ocak ayı rakamları kamuoyuna duyuruldu. Tüketici fiyatları, Ocak ayında yıllık bazda %42,12 oranında artış gösterdi. Bu artış, ekonomistlerin beklediği %41,16 seviyesinin üzerinde yer alırken, geçmiş ayın, yani Aralık ayının %44,38’lik oranının altında kaldı.

Aylık ARTIS ORANI DÜŞÜK KALDI

Aynı zamanda, Ocak ayı itibarıyla tüketici fiyatlarının aylık artışı %5,03 olarak belirlendi. Bu oran, piyasalarda öngörülen %4,33’lük beklentinin üzerinde, ancak Aralık ayında kaydedilen %1,03’lük artışın oldukça üzerinde bir seviye oldu. Detaylar önümüzdeki günlerde aktarılacak.

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