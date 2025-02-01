Ocak Ayında Türkiye Kanal D’yi İzledi

KANAL D, PRIME TIME’DA BİRİNCİLİĞİ KAZANDI

Kanal D, “Türkiye’nin Kanalı” unvanıyla ocak ayında genel izleyici hedefinde prime time birinciliğini elde etti. 31 yıldır her yaştan izleyiciyi ekran başında buluşturan Kanal D, iddialı dizileri, popüler programları, gişe rekorları kıran filmleri ve dikkat çeken haberleriyle Türk televizyon tarihinin öncü kuruluşlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

KANAL D, TUTKUYLA TAKİP EDİLEN DİZİLER SUNUYOR

“Kanal D”, “Uzak Şehir”, “Annem Ankara”, “İnci Taneleri”, “Arka Sokaklar” gibi izleyici tarafından tutkuyla takip edilen dizileriyle öne çıkıyor. Aynı zamanda, Oscar ödüllü yabancı filmleri ve Türk sinemasının seçkin yapımlarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

KANAL D’NİN BEĞENİLEN PROGRAMLARINI KAÇIRMAYIN

Kanal D, “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Şarkılar Bizi Söyler”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza”, “Konuştukça”, “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” ve “Magazin D” gibi dikkat çeken programları ile izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca “Kanal D Ana Haber” ile Türkiye ve dünyanın gündemindeki son dakika gelişmelerini seyirciye aktarıyor.