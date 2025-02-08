Ocak Ayının Kazandıran ve Kaybettiren Yatırımları

EN YÜKSEK REEL GETİRİ TAHVİLDE OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak 2025 döneminde en yüksek reel getiri, tahvil yatırımlarında gerçekleşti. Bununla birlikte, dolar, borsa ve Euro gibi varlıklar, yatırımcılarına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.

ALTIN YİNE KAZANDIRDI

Yıllık değerlendirmeye bakıldığında, altın yine en kazançlı yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi ise, üç aylık dönem içerisinde en yüksek kazanç sağlayan yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

EURO YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Son üç ve altı aylık periyotta, Euro, yatırımcılarına en fazla kaybettiren yatırım araçlarından biri olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir değerlendirme konusu oldu.