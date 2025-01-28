ocak-enflasyon-beklentileri-geriledi

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkları için gerilediğini açıkladı. TCMB, Ocak 2025 dönemine ait sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

PİYASA KATILIMCILARI YÜZDE 25,4’TE

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine düştü. Reel sektör için bu oran 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine gelirken, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık süreçte enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8 seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler, Türkiye’nin ekonomik perspektifi açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.