Ocaklar Mahallesi’nde Frenli Kamyon Durdu

KAZA ANINDA FRAN SİSTEMİ ARIZALANDI

Balıkesir’in Erdek ilçesinin Ocaklar Mahallesi’nde gerçekleşen kaza, frenleri patlayan bir kamyonun ağaca çarpmasıyla meydana geldi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Furkan B. tarafından kullanılan 16 BJL 405 plakalı toptancı kamyonu, seyir halindeyken fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkıyor.

AĞACA ÇARPIP DURDU

Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon, daha büyük bir faciaya neden olmadan yol kenarındaki bir ağaca çarparak durmayı başarıyor. Kazada sürücü hafif yaralanıyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak onu Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın sebebini araştırıyor. Mahalle sakinleri, bu durumun olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtiyor. Kazayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.