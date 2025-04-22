Ocaklı, 2025 Çay Fiyatını 35 TL önerdi

CHP MİLLETVEKİLİNDEN ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLAMASI

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 TL olması gerektiğini belirtti. Ocaklı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hazırladığı yeni kanun teklifinin çay üreticisini tatmin etmeyecek nitelikte olduğunu savundu. Ocaklı, ÇAYKUR’un 1500 geçici işçi alacağını bildirerek, daha önce noter huzurunda gerçekleştirilen işçi alımlarının artık mülakat üzerinden olacağını iddia etti. Bu alımların kura yoluyla yapılması gerektiğini vurguladı.

ÇAY ÇALIŞTAYI SONUÇLARI HAKKINDA

Rize’de pazar günü düzenledikleri Tarım-Çay Çalıştayı’ndan elde ettikleri sonuçları paylaşan Ocaklı, yeni bir kanun teklifine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu noktada 2025 yılı yaş çay alım fiyatının belirlenmesi gerektiğini yineledi. Ayrıca, Ocaklı, 2023 öncesinde işlenmiş suçlar için bir af getirilmesinin Meclis kulislerinde konuşulduğunu aktararak, “Sakın ola ki belli kişileri kapsayıp da, hala tutuklu bulunan öğrencilerimizi, belediye başkanlarımızı bu kapsamın dışında tutulacak bir düzenlemeyle Meclis’e gelmeyin, Türkiye’yi ayağa kaldırırız.” şeklinde uyarıda bulundu.

SEÇİM GÜNDEMİ VE ADAYLIK

Ocaklı, “2-3 ay içinde Türkiye bir seçim takvimine hazır olsun. Kazanan Türkiye olacak. Kazanan biz olacağız. Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı adayımız olacak.” sözleriyle seçim sürecine dair de görüşlerini paylaştı.