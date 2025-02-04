Ocakta Borsa Teminat Çağrıları Düştü

DÜŞEN TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRILARI

Borsa İstanbul’da teminat tamamlama çağrıları, Ocak ayında bir düşüş yaşadı. Takasbank verilerine göre, Aralık 2024’te 6,41 milyar TL olarak kaydedilen toplam teminat tamamlama çağrısı, Ocak 2025’te %21,5 oranında azalarak 5,03 milyar TL’ye geriledi. Uzmanlar, BIST 100 Endeksi’nin performansı ve küresel piyasalardaki gelişmelerin, önümüzdeki dönemde teminat tamamlama çağrılarındaki eğilimi belirleyen ana faktörler olacağını belirtiyor.

ENFLASYON VE SATIŞ BASKISI ETKİLERİ

Borsa endeksi, dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması ve Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşlarının da etkisiyle artan satış baskısı nedeniyle 9800 desteğinin altında kapanış yaptı. Şubat ayının ilk işlem gününde ise teminat tamamlama çağrısı tutarı 332.703.118,96 TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, Takasbank, geçen yılın Mart ayında bir hesabın teminat tamamlama çağrısına konu olabilmesi için gerekli teminat eksiği tutarını 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye yükseltti.

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI NEDİR?

VİOP işlemlerinde, sözleşme fiyatlarındaki değişimler yatırımcı hesabında kazanç veya kayıplara yol açabiliyor. Zarar durumu söz konusu olduğunda teminat bakiyesi azalıyor ve ek teminata ihtiyaç doğabiliyor. Eğer yatırımcının teminatı, Başlangıç Teminatı seviyesinin altına düşünce Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) alıyor. Bu durumda, yatırımcı teminatını en az Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarma zorunluluğu taşıyor.