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Ocakta En Çok İranlılar Türkiye’yi Ziyaret Etti

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YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Ocak ayında Türkiye’yi 2.1 milyonun üzerinde yabancı turist ziyaret etti. Bu verilere dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı” şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, “2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu” ifadesini paylaştı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Ocak ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran, 240 bin 643 kişiyle birinci, Rusya Federasyonu, 203 bin 733 kişiyle ikinci ve Bulgaristan, 165 bin 792 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı ise sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.

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Ocak Ayında En Çok İranlı Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ocak ayında 2,1 milyondan fazla yabancı turist karşıladığını, en çok ziyaretçinin ise İran'dan geldiğini duyurdu.
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