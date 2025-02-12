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Ocakta Yabancıların En Çok Aldığı Hisseler

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YABANCI YATIRIMCILARDAN NET ALIM ORANI

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların 2025 yılının ocak ayında net alım pozisyonunda olduğu gözlemlendi. Ocak ayında gerçekleştirilen net alım tutarı 253,26 milyon dolar olarak belirlenirken, yapılandırılmış ürünler ve varant işlemleri de hesaba katıldığında toplam net alım 251,64 milyon dolar olarak hesaplandı.

İLGİ GÖRÜN HİSSELER

Yabancı yatırımcılar, ocak ayında özellikle Türk Hava Yolları (THYAO), Turkcell (TCELL), Astor Enerji (ASTOR), Pegasus (PGSUS) ve Vakıfbank (VAKBN) hisselerine yoğun ilgi gösteriyor. Bunun yanında, bazı hisselerde ise yabancı yatırımcıların önemli ölçüde satış yaptığı görüldü.

EN FAZLA SATILAN HİSSELER

Oluşan veriler doğrultusunda, ocak ayında en fazla satılan hisseler arasında Anadolu Efes (AEFES), Mavi Giyim (MAVI), Ereğli Demir Çelik (EREGL), Şişecam (SISE) ve İş Bankası (ISCTR) yer aldı.

Kaynak: A1 Capital

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