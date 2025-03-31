Öcalan’a Aile Ziyareti Gerçekleşti

AİLESİYLE BAYRAM GÖRÜŞMESİ

İmralı Adası’nda hapis cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan, bayram dolayısıyla ailesiyle bir araya geldi. PKK’nın başındaki isim olan Öcalan, geçtiğimiz ay yapmış olduğu “silah bırakma” çağrısının ardından, Ramazan Bayramı çerçevesinde aile üyeleriyle görüşme gerçekleştirerek, önemli bir buluşma sağladı.

Öcalan’ın ziyaretine, kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ve çok sayıda aile mensubu katıldı. DEM Parti’nin yaptığı açıklamaya göre, Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ile yeğeni Ömer Öcalan’ın yanı sıra Hamili Yıldırım ve kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve kardeşi Ali Konar ile Veysi Aktaş ve kardeşi Sabiha Aslan ile bayram ziyareti kapsamında bir araya geldi.