Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakın Çağrısı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI VE İLERLEYEN SÜREÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti’nin İmralı’ndaki 3. ziyareti ve teröristbaşı Öcalan’ın “Silahları bırakın” mesajıyla devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun aktardıkları doğrultusunda, Öcalan’ın silah bırakma ve örgütün feshedilmesi yönündeki çağrısının ardından, “Kandil ve YPG’nin ipini elinde” tutanların süreci sabote etme girişiminde bulunabileceği ifade ediliyor. Bu sebeple hem iç hem dış kaynaklı olabilecek provokasyonlar üzerine her türlü senaryo değerlendiriliyor ve bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor.

İRAN’IN ROLÜ VE YPG’NİN TUTUMU

Ak Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, “İran da biliyor ki, PKK dağılırsa, bölgede kullanacağı örgüt kalmayacak. Bu sebeple önümüzdeki süreçte İran kendine yakın örgüt yöneticilerini kullanarak süreci baltalamak isteyebilir” yorumunu yapıyor. Ak Parti’nin temsilcileri, YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin Öcalan’ın çağrısının kendilerine yönelik olmadığını söylemesine rağmen, bu çağrıya YPG dahil tüm örgüt unsurlarının kayıtsız kalamayacağına dikkat çekiyor. “Mazlum Abdi’nin örgüt içinde özgül ağırlığı yok. Ayrıca burada artık yeni bir durum var. YPG, Suriye yönetimi ile anlaşmak zorunda. Suriye yönetimi zaten YPG’nin varlığını sonlandırma kararlılığında. Çağrıya uymazlarsa varlıkları ortadan kalkacak” değerlendirmesi öne çıkıyor.

SURİYE’DE YENİ DURUM VE GÜVENLİK TEHDİDİ

Suriye’de şu anda 2-3 bin civarında PKK’nın silahlı varlığı bulunduğu dile getiriliyor ve bu unsurların Suriye’yi terk etme sürecinde olduğu ifade ediliyor. YPG’nin silahlı kanadının silahı bırakıp Suriye ordusuna katılmaktan başka bir seçeneği kalmadığı vurgulanıyor. Yeni Suriye yönetiminin tek bir ordu oluşturma hedefi ile YPG varlığının ortadan kaldırılması ve ağır silahların yer almayacağı bir duruma geçileceği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından, Türkiye için önemli bir güvenlik tehdidinin artık söz konusu olmadığı değerlendiriliyor.

ÖCALAN’IN DURUMU VE PKK’NIN GELECEĞİ

Öcalan’ın çağrı metninden anlaşıldığına göre, ne kendisiyle ne de örgütle ilgili bir talebi olmadığına dikkat çeken AK Parti kaynakları, “Öcalan, yanına giden heyete de konu açıldığında, ‘Önce barış, sonra çözüm’ demiştir. Çünkü tarihsel bir misyonla bu işi yaptığını, bu tip taleplerin bu misyona gölge düşüreceğini düşünüyor” bilgisini paylaşıyor. Silah bırakma çağrısı ve örgütün feshedilmesine yönelik mesajı ile Öcalan’ın bir anlamda ‘ezber bozduğuna’ değinen AK Parti kurmayları, “Açık açık PKK’nın anlamsız hale geldiğini söylüyor. PKK’nın felsefesinin çöktüğünü anlatıyor. Bundan sonraki süreçte, tek çıkar yol demokrasidir artık. Özerklik yok, başka bir talep yok. Bütün bunları kabul ediyor” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.