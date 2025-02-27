Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

PKK’DAN TARİHİ ÇAĞRI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi yönündeki çağrısının ardından, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’dan önemli bir açıklama geldi. İmralı’dan yapılan çağrıda Öcalan, PKK’nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı vererek, tarihi bir çağrı yaptı. Öcalan, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli” diye belirtti ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK

Beyaz Saray’dan bu konu üzerine dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Öcalan’ın PKK’ya yönelik çağrısı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek” ifadelerine yer verildi. Bu durum, uluslararası düzeyde barışa katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.