Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

İMRALI SÜRECİNDE OLUŞAN GELİŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” mesajıyla başlatılan süreçte, DEM Partili heyet üç kez İmralı’ya giderek terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı. Bu son görüşmenin ardından DEM Partili heyet, Öcalan’ın kaleme aldığı mektubu kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, mesajında PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Mesajında, “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.” ifadelerini kullandı.

KANDİL’DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından Kandil’den bir açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, “Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz” dedi. TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, YPG’nin İmralı’nın çağrısına neden uymadığını çok önemli tespitlerle açıkladı. Yeşiltepe, “YPG terör örgütünün Suriye’de uzun süredir kendine ortak aradığı, tutunacak bir dal aradığı aşikar. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı silah bırakma çağrısı bölgedeki dinamikleri değiştirdi. Yeniden şekillendirdi belki öyle söylemek lazım.” dedi.

YPG’E VERİLEN CEVAP VE İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Mazlum Abdi, Öcalan’ın çağrısının doğrudan YPG’yi kapsamadığını ve muhataplarının Şam yönetimi olduğunu belirtti. Ancak PKK ile YPG arasındaki organik ilişki yıllardır biliniyor. Özellikle YPG’nin İsrail ile kurduğu ilişkiler ve destek arayışı, YPG’nin bölgedeki varlığının bir çabası olarak değerlendiriliyor. 3 hafta önce İsrail basınında YPG’nin, ABD’nin bölgeden çekilmemesi için İsrail’den yardım istediğine dair bilgiler yer aldı. YPG’nin dış ilişkiler sorumlusunun söylediği gibi, “Orta Doğu’nun güvenliği için İsrail’in masada yer alması gerektiğini” belirtmişti.

BÖLGESEL STRATEJİLER VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Abdullah Öcalan’ın çatışmaların sona ermesi amacıyla yaptığı çağrı, özellikle İsrail’de endişeye yol açtı. Türkiye’de ve uluslararası arenada geniş yankı bulan bu çağrı, pek çok kesim tarafından tartışılmaya devam ediyor. İsrail, bölgedeki aktörlerle aynı yönde hareket edebilecek müttefik arayışı içinde. Öcalan’ın bu çağrısıyla birlikte YPG’nin Kürtler için değil, aslında İsrail’in çıkarları için çalışan bir örgüt olduğu düşüncesi daha da pekişiyor. YPG’nin çağrıyı üzerine almaması, örgüt içinde de tartışmalara yol açmış durumda.

İSRAİL’DEN YPG’YE YARDIM UYARISI

Suriye’deki Dürzilerin koruyuculuğunu üstlenen İsrail, Suriyeli Dürzilere yönelik bir saldırı durumunda harekete geçeceğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Şam’daki yeni yönetimin Suriyeli Dürzileri hedef alması halinde İsrail, Suriye’ye saldırı düzenleme hakkını saklı tutuyor. YPG dış ilişkiler sorumlusunun pozisyonu eski görevleriyle bağlantılı olarak dikkat çekiyor. Her biri, Suriye Demokratik Güçleri’nin Kuzey ve Doğu Suriye Yönetimi eş başkanı durumundayken, olası yeni çatışmalar örgütün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.