Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE SONUÇLARI

Dem Parti’nin İmralı heyeti, yakın zamanda İmralı’ya yaptığı üçüncü ziyaretin ardından beklenen çağrıyı aldı. PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma yönünde bir çağrı yaptı. Bu çağrının ardından PKK terör örgütü, ateşkes ilan etti.

İMRALIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İmralı heyetinde bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk yayınında birkaç açıklama yaptı. Önder, İmralı görüşmeleriyle ilgili önemli bir detayı aktardı. 60 darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve bakanları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ın mezarlarını ziyaret ettiğini belirtti. Mezarlık ziyaretine ait fotoğraflar da yayınlandı.