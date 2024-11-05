Öcalan’ı TBMM’ye Çağırdı: DEM Parti Cevap Verdi

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN’A DAVET

Geçtiğimiz haftalarda PKK’nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist elebaşı gelsin, terörün bittiğini açıklasın” demişti. Bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyen Bahçeli, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım” diye belirtti.

DEM PARTİ’DEN TEPKİ GELDİ

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından DEM Parti kanadından yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula” şeklinde konuştu.

KÜRTLERİN İRADESİNE MÜDAHALE

Bakırhan sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan Kürtler ne yapsın? Meclis’teki bütün partilere soruyorum; Kürtler artık ne yapsın? Öcalan’ı İmralı’da, DEM Parti’yi Meclis’te tecrit ederek barış sağlanamaz.” Ayrıca “Erdoğan geçen hafta ‘Sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir’ dedi. Ama Kürtlerin iradesine kayyum atıyorsunuz. Müzakereden kaçıyorlar. Çünkü müzakere kimin çözümden yana olduğunu gösterir. Müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkar. Biz her zaman olduğu gibi bugün de çözüme hazırız. Bizim elimizde barış güvercinleri, sizin bir elinizde kayyum, bir elinizde zulüm var” diyerek eleştirilerini sürdürdü.