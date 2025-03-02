Öcalan İle Görüşme İddiaları Yalanlandı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI GÜNDEME OTURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan ile devlet adına sürdürülen görüşmelere dair çok çarpıcı iddialarda bulundu. Özel, bu görüşmelerin bir yıldır 4 kişilik bir heyet tarafından yürütüldüğünü, 20’nin üzerinde hukukçunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde bu konuda çalıştığını ve Erdoğan’ın bu süreçten sürekli haberdar olduğunu öne sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN YANITI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Özel’in bu açıklamalarına yanıt verdi. DMM, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya karşı silah bırakma çağrısını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri ve yüksek hakimlerden oluşan 20’nin üzerinde hukukçudan meydana gelen bir masa çalışmalar yapıyor.” Bu iddiaların kesinlikle doğru olmadığı vurgulandı. DMM, “Öcalan’ın silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı karşılığında devletle herhangi bir anayasal veya yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye’ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemeye çalışanlar tarafından yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir” denildi.